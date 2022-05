Vacature voor schrijver van volgende BioShock wijst naar openwereld-fps

Cloud Chamber, ontwikkelaar van de nieuwe BioShock-game, heeft meerdere vacatures online geplaatst waarin het bedrijf zegt dat het spel een openwereld-game wordt. Daarnaast krijgt het spel een 'personagegedreven verhaal'.

De ontwikkelaar heeft op moment van schrijven zeventien vacatures online staan, waaronder voor een Senior Writer. Voor deze vacature zoekt Cloud Chamber naar een schrijver die ervaring heeft met het maken van interactieve verhalen en die 'impactvolle, personagegedreven verhalen kan vertellen in een openwereld-setting'. Ook wordt er gesproken over primaire en secondaire missies.

Cloud Chamber zoekt verder voor werknemers in de animatie-, audio- en ontwerpafdelingen, evenals ontwikkelaars die bijvoorbeeld de kunstmatige intelligentie van het spel kunnen maken. In onder meer de vacature voor Audio Lead wordt gesproken over een fps en hebben mensen die aan 'rpg-ervaringen' hebben meegewerkt een voorkeur. In onder meer de vacature voor Associate Systems Programmer vraagt de ontwikkelaar naar een programmeur met ervaring met de Unreal 4-engine. De vacature voor een Senior Game Designer vraagt tevens om ervaring met zowel console- als pc-games. In de Videogame AI Programmer-vacature spreekt Cloud Chamber tot slot over een 'AI urban crowd system'.

Take-Two Interactive en 2K Games richtten Cloud Chamber eind 2019 op om de volgende BioShock-game te maken. De studio staat in het Canadese Montréal. Wanneer het spel moet verschijnen is niet duidelijk.