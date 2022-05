Zweeds bedrijf neemt Nederlandse it-reseller Centralpoint over

Het Zweedse bedrijf Dustin neemt de zakelijke-it-leverancier Centralpoint over voor 425 miljoen euro. Centralpoint noemt zich de grootste it-reseller in de Benelux en zegt met Dustin verder te willen groeien.

Dustin was sinds 2018 met de overname van it-leverancier Vincere al aanwezig op de Nederlandse markt, maar wil met de overname van Centralpoint deze activiteiten vergroten en verstevigen. Het bedrijf zegt met de overname een 'it-powerhouse' te hebben voor de Benelux-markt die aanwezig is in alle zakelijke segmenten, van grote bedrijven tot midden- en kleinbedrijven. Daarnaast zegt Dustin met de overname efficiënter te kunnen werken en vanaf 2023 of 2024 jaarlijks bijna 15 miljoen euro kosten te kunnen besparen.

Centralpoint werd in 2001 opgericht en zegt met de overname te kunnen groeien. Ceo Luuk Slaats zegt in Dustin 'een sterke volgende eigenaar' te hebben gevonden die de groei in de Benelux kan versnellen, zowel organisch als door het overnemen van andere bedrijven. Slaats blijft bij Centralpoint betrokken.

Het Nederlandse bedrijf had in 2020 een omzet van omgerekend zo'n 686 miljoen euro en een ebita van ongeveer 27 miljoen euro. Centralpoint heeft zo'n zeshonderd werknemers in dienst. De overname van Centralpoint moet nog wel worden goedgekeurd door onder meer de ACM.