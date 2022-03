Metro Exodus krijgt volgend jaar next-genversie met raytracing

Ontwikkelaar 4A Games kondigt een next-genversie van Metro Exodus aan. Deze versie krijgt onder andere ondersteuning voor raytracing. De studio komt ook met native Linux- en macOS-versies van Exodus en werkt momenteel aan een nieuwe Metro-game.

De next-genupdate wordt volgend jaar verwacht, en biedt onder andere hogere framerates en resoluties en verminderde laadtijden. Dat meldt de ontwikkelaar in een blogpost die is toegewijd aan de tiende verjaardag van de Metro-franchise. 4A Games voegt ook raytracing toe aan de next-genversie van de game. De pc-versie van Metro Exodus gebruikt deze rendertechniek al voor global illumination.

Net als andere next-gentitels, krijgen eigenaren van de PS4- en Xbox One-edities van de game een gratis upgrade naar de next-genversie. 4A Games meldt daarnaast dat er momenteel wordt gewerkt aan een native versie voor Linux en macOS, hoewel de studio daarvoor nog geen releasedatum noemt. "We zullen meer informatie over deze versies dichterbij de release vrijgeven."

Verder werkt 4A Games aan een nieuwe game in de Metro-franchise. Deze titel moet exclusief uitkomen op de pc en next-genconsoles. De studio meldt dat het hiervoor zijn engine en renderer 'volledig heeft herzien voor de next-genconsoles en hun rekenkracht, ssd-opslag en hardwarematige raytracing'. De ontwikkelaar geeft aan dat ze momenteel nog geen verdere details over de game kunnen geven.

Wél meldt de studio dat het 'actief bezig is' met het verkennen van een multiplayer experience in het Metro-universum. Daarvoor werkt 4A Games samen met ontwikkelaar Saber Interactive. Saber heeft onder andere gewerkt aan Halo: The Master Chief Collection.

4A Games meldt hierbij dat het geen multiplayertitel maakt 'om op een bandwagon' te springen. "Als makers willen we een multiplayerervaring verkennen die volledig zinnig is in het Metro-universum", zo meldt de ontwikkelaar. "We willen er ook voor zorgen dat dit niet ten koste gaat van onze singleplayerambities." Er moet hiervoor volgens 4A een losstaand team komen dat zich uitsluitend richt op het online onderdeel van Metro.

De studio werkt daarnaast aan een nieuwe franchise, waarvoor 4A momenteel personeel zoekt. De studio maakt hierover echter nog geen details bekend. Deze franchise zal 'naast de Metro-serie bestaan'.