Nederlandse Vertigo Games brengt virtualrealitygame Metro Awakening uit

De Nederlandse studio Vertigo Games heeft virtualrealitygame Metro Awakening uitgebracht. De game is beschikbaar voor de PS VR2, Meta Quest, SteamVR en Viveport.

Metro Awakening is sinds donderdag te koop op onder andere Steam. Het is een virtualrealitygame die is ontwikkeld door het Nederlandse Vertigo Games. De game is een prequel van Metro 2033 en speelt zich af in 2028.

Het was al bekend dat de studio werkte aan het spel. De game, die voor de PlayStation VR 2, Meta Quest, SteamVR en Viveport beschikbaar is, kost veertig euro. Er is ook een 'Deluxe Edition' voor tien euro meer, die skins en een conceptartgallerij bevat.