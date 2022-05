NASA treft water aan op minder onherbergzaam gebied van de maan

NASA heeft ijs gevonden op de door de zon verlichte delen van de maan. Tot op heden was alleen de aanwezigheid van ijs in de koude achterkant van de maan bekend. Het ijs kan bijvoorbeeld gebruikt worden als levensonderhoud voor een basis.

Het ijs is gevonden in de Clavius-krater, die NASA zelf als 'zonnig' omschrijft. Die ligt in het zuidelijk halfrond en is zichtbaar vanaf de aarde. Het is onduidelijk hoe het water daar komt: het zou kunnen meegenomen zijn door meteorieten of daar gekomen zijn door andere processen. Het gaat om iets meer dan een colablikje aan water per vierkante meter, aldus NASA. Aan hoeveel vierkante meter we in totaal moeten denken, zegt het echter niet. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in de wetenschappelijke publicatie Nature.

Het water werd ontdekt door NASA's SOFIA-vliegtuig, een aangepaste Boeing 747SP met een zogenaamde faint object infrared camera aan boord. Het toestel vliegt op bijna 14 kilometer hoogte om zo zijn telescoop boven 99 procent van de waterdamp in de atmosfeer van de aarde te kunnen positioneren. Dat produceert betrouwbaardere resultaten.

NASA wil in 2023 met de VIPER-missie een rover naar de maan sturen, die moet jagen naar water en er monsters van verzamelen. Water werd voor het eerst op de maan ontdekt in 2008, door een ruimtevaartuig van India. Dit was het water aan de zuidpool van de maan, buiten het bereik van mensen. Hoeveel water er echter daar aanwezig is, is niet duidelijk.