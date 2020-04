Eerste YouTube-video verscheen 15 jaar geleden online

Het is vijftien jaar geleden dat de eerste video op YouTube verscheen. De eerste video draagt de naam Me at the zoo en werd op het platform gezet door Jawed Karim, een van de oprichters van YouTube.

De video Me at the Zoo staat nog steeds online en heeft inmiddels meer dan 91 miljoen weergaven. Het gaat om een 18 seconde durend clipje van Karims bezoek aan de dierentuin van San Diego. De video is op 23 april 2005 toegevoegd aan het videoplatform.

De drie oprichters van YouTube, Chad Hurley, Steve Chen en Jawed Karim, kregen begin 2005 het idee om een eigen videoplatform te starten. Op 14 februari 2005 werd de domeinnaam geregistreerd. De site opende overigens pas in mei 2005 als bèta voor het publiek, dus de dierentuinclip van Karim is de eerste dagen niet publiekelijk zichtbaar geweest. In december 2005 vond de officiële introductie van YouTube plaats. De site had toen al miljoenen gebruikers. Een jaar later werd het videoplatform door Google overgenomen voor 1,65 miljard dollar.

Over de oprichting van YouTube bestaan verschillende verhalen. Volgens Time kwam het idee naar boven toen Hurley en Chen begin 2005 na een etentje moeite hadden om een geschoten video online te delen. Karim vertelde in 2007 echter dat het oorspronkelijke idee was om een datingsite met video's te maken. "We hadden zelfs een slogan: Tune in, hook up", zei Karim. Aangezien ze nog geen datingvideo's hadden, plaatste Karim naast zijn dierentuinbezoek wat vliegtuigclips op de site. Omdat gebruikers zelfs tegen betaling geen datingvideo's plaatsten, maar er wel steeds meer algemene video's verschenen, bouwden de drie de site in juni 2005 om zodat het platform openen en algemener werd.