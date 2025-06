Youtuber gebruikt Toslink om met lasers draadloos speakersysteem te bouwen

YouTuber DIY Perks heeft een draadloos speakersysteem gebouwd met lasers en de optische audio-aansluiting Toslink. Het systeem werkt met spiegels voor het overbrengen van pulserende lasersignalen naar de speakers.

Het systeem werkt met meerdere adapters: de eerste zet het audiosignaal om in Toslink, een optisch systeem dat binaire data overbrengt door extreem snel te knipperen. In plaats van de gebruikelijke led gebruikt de youtuber een op de pinnen van de converter aangesloten laser, die op hetzelfde moment knippert maar een veel gefocuster licht geeft.

Aan de andere kant is een adapter die Toslink-data omzet in audio om aan te sluiten op conventionele speakers. Op deze manier werkt het systeem zonder lag, omdat de data de speaker bereikt met de snelheid van licht. Het is bovendien niet gecomprimeerd, iets dat bijvoorbeeld via bluetooth niet kan. DIY Perks heeft een surroundsysteem gebouwd door meerdere van deze opstellingen te bouwen en met een digital signal processor de diverse kanalen te scheiden.