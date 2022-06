Youtuber bouwt 'PS5 Slim' van 2cm dik met externe voeding en waterkoeling

YouTubekanaal DIY Perks heeft de PlayStation 5-hardware in een platte behuizing gestopt die ongeveer twee centimeter dik is en werkt met waterkoeling. Om dat mogelijk te maken is de voeding externe gemaakt en ook de radiator en pomp zitten buiten de behuizing.

DIY Perks maakte een volledig koperen behuizing op maat voor het PlayStation 5-moederbord en een waterblok dat net zo groot is als het geheel. Daardoor fungeert de hele behuizing als een enorm koelblok voor waterkoeling, dat alle componenten op het moederbord koelt.

In de dunne behuizing is geen ruimte voor een voeding. De waterpomp, radiator en bijbehorende ventilatoren passen daar ook niet in. Die onderdelen combineert DIY Perks in een externe behuizing, die volgens de maker weggewerkt zou kunnen worden achter een tv.

Het complete proces van het maken van de behuizing en het koelblok en het aanpassen van de PlayStation 5, wordt in detail getoond in een video van een half uur. Niet alles gaat in één keer goed, maar uiteindelijk krijgt DIY Perks zijn 'PlayStation 5 Slim' met succes werkend.

Sony staat erom bekend enkele jaren na het uitbrengen van een console een dunner model te introduceren. Meestal gebeurt dat zo'n drie jaar na de release van het oorspronkelijke model en dat is dan mogelijk doordat nieuwe revisies kleinere chips gebruiken, die minder warm worden.

De PlayStation 4 uit 2013 kreeg in 2016 een Slim-versie. De PlayStation 3 kwam eind 2006 uit en kreeg in 2010 een Slim-variant. Als Sony met de PlayStation 5 die strategie volgt, is een officiële PlayStation 5 Slim op zijn vroegst eind 2023 of begin 2024 te verwachten.

'PlayStation 5 Slim' van DIY Perks met externe voeding en koeling. Foto's afkomstig uit YouTube-video.