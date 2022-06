MSX-pionier en PC-Active-oprichter Wammes Witkop is overleden

Wammes Witkop is dit weekend na een kort ziekbed op 70-jarige leeftijd overleden. Hij was uitgever en hoofdredacteur van diverse computertijdschriften en oprichter van PC-Active. In de jaren tachtig werd hij een bekend gezicht in de computerwereld met het blad MSX Computer Magazine.

Witkop begon in 1985 als redacteur bij MSX Computer Magazine (MCM) en werd in 1987 hoofdredacteur. Het tijdschrift fuseerde enkele jaren later tot MCCM en stopte uiteindelijk in 1997. Het complete archief is online te lezen. MSX was een computerstandaard uit de jaren tachtig en negentig waar 22 verschillende computerfabrikanten aan meededen en compatibele machines onder hun eigen merk uitbrachten. Er werden wereldwijd negen miljoen exemplaren van verkocht.

Witkop was tevens oprichter, hoofdredacteur en uitgever van het tijdschrift PC-Active, dat in 1989 onder die naam verscheen en was voortgekomen van PC-Amstrad en daarvoor 'Het computerblad voor de Amstrad/Schneider-wereld'. Het verscheen met een gratis diskette die na enige tijd werd vervangen door een cd en later een dvd.

In de jaren 2000 kwam PC-Active, onder leiding van Witkop, meermaals in de publiciteit. Zo bleek uit een uitvoerige test van cd-r's dat de kwaliteit van de beschrijfbare schijfjes enorm uiteenliep en sommige exemplaren zeer gevoelig waren voor veroudering - dit was te merken was aan een toenemend aantal leesfouten met uiteindelijk onleesbaarheid als gevolg. Verder kwam het blad in het nieuws met een artikel dat de OV-chipkaart met een apparaat van slechts 30 euro te hacken was. Ook spande Witkop meermaals rechtszaken aan om op te komen voor de rechten van consumenten, zoals tegen SENA, Stichting de Thuiskopie, een spammer en CheapTickets.

Naast PC-Active en MCM stond Witkop, met zijn uitgeverij Aktu Publishing Group, aan de wieg aan van diverse andere computerbladen, waaronder Modem magazine / Link en Compukids. PC-Active werd in 2005 overgenomen door HUB Uitgevers dat in 2013 failliet ging. Het werd vervolgens opgekocht en voortgezet door de HCC.