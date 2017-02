Door Mark Hendrikman, zondag 12 februari 2017 10:45, 51 reacties • Feedback

Modder Eddie Zarick heeft een laptopvariant gemaakt van de PlayStation 4 Pro en Slim, met respectievelijk schermen van 24 en 19 inch. In ieder geval de laptopversie van de Slim gaat hij in grote getale produceren en verkopen.

Het 19"-scherm van de 'PlayBook 4 S', oftewel de Slim-versie, heeft een 720p-resolutie omdat het Zarick niet lukte om een full hd-scherm te vinden op dat formaat. Toch koos hij voor dit formaat omdat hij hier positieve feedback op kreeg toen hij het gebruikte voor zijn Xbox One S-laptopvariant in 2016. De modder heeft de in- en outputs en de knoppen van de console aangesloten op zijn eigen behuizing. In een video is te zien dat bijvoorbeeld de knoppen voor power en reset zijn vervangen. Ook zijn er geïntegreerde speakers, is er een videosplitter voor output naar bijvoorbeeld een televisie en is de stroomadapter ingebouwd.

Zarick benadrukt wel dat de zogenaamde PlayBook 4 S geen accu aan boord heeft. Dat zou het systeem veel te zwaar maken en dan nog zou de accuduur niet lang genoeg zijn. Geïnteresseerden kunnen voor ongeveer 1400 euro de console-laptop bij de modder kopen. Daar komen echter nog wel verzendkosten en importheffingen bij, maar van die kosten geeft hij op zijn website geen schatting.

Ook toont hij zijn PlayBook 4 Pro. Deze heeft een 24" scherm dat wel een 1080p-resolutie heeft. Hij treedt niet erg ver in detail over deze variant, maar wat hij wel laat zien is dat de extra horizontale ruimte in de laptop opgevuld wordt door een ingebouwde Android-tablet. Hierop kan de gebruiker de PlayStation 4-app gebruiken en op die manier de console ook bedienen. Deze variant was aanvankelijk een eenmalig project van Zarick, maar hij sluit geenszins uit dat hij ook gewoon doorgaat met de productie van de Pro-variant.

Tot slot spreekt Zarick kort over Scorpio, de aankomende 4k-capabele console van Microsoft. Dat hij ook een laptopvariant van deze console maakt, sluit hij ook niet uit. De modder presenteert de twee laptops op zijn YouTube-kanaal. Daar zijn ook andere soortgelijke projecten te zien, zoals de Xbook One, PlayBook 4, Xbook Duo en PlayBox 4 One Mk. II.