donderdag 6 april 2017

Er is een gratis app in de Play Store die het mogelijk maakt de Bixby-knop van de Samsung Galaxy S8 naar een andere app te laten verwijzen. De Bixby-knop leidt gebruikers naar een reeks kaarten, maar de Samsung-dienst zal bij release in de Benelux beperkt bruikbaar zijn.

De toewijzing van de knop aan een andere app verloopt via All In One Gestures, een app die al langer in de Play Store staat en niet als primaire functie heeft om de Bixby-knop toe te wijzen aan een andere app. Gebruikers kunnen binnen All In One Gestures de knop aan een andere app toewijzen, omdat de app het mogelijk maakt om alle knoppen opnieuw in te stellen, schrijft XDA-Developers.

Samsung heeft de fysieke knop aan de linkerzijkant van de Galaxy S8 en S8+ gezet, om extra nadruk te leggen op de nieuwe digitale assistent van de fabrikant. De bedoeling is dat de knop in de toekomst contextgevoelig werkt, maar in de huidige versie krijgen gebruikers na het indrukken van de knop alleen een scherm met Google Now-achtige kaarten te zien.

De Galaxy S8 en S8+ komen over twee weken uit, als de fabrikant pre-orders uitlevert. Het toestel moet de week erna in winkels komen te liggen. De fabrikant presenteerde zijn smartphone vorige week woensdag, al had hij in de week ervoor Bixby al aangekondigd. Samsung wil Bixby niet alleen in smartphones integreren, maar later ook laten werken met andere apparaten. Omdat de digitale assistent een online dienst is, zijn een internetverbinding en elektronica om spraakcommando's op te vangen genoeg om Bixby te integreren. Daardoor moeten klanten met airco's of koelkasten van Samsung in de toekomst ook gebruik kunnen maken van Bixby.

