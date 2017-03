Door Arnoud Wokke, maandag 20 maart 2017 14:30, 19 reacties • Feedback

Samsung heeft zijn digitale assistent Bixby gepresenteerd. De fabrikant bevestigt daarnaast dat het de Galaxy S8 later deze maand zal presenteren en dat die een knop aan de zijkant heeft zitten voor het activeren van de nieuwe functie.

Bixby zal luisteren naar stemcommando's en alle functies kunnen uitvoeren in apps die via de reguliere interface mogelijk zijn, zegt Samsung. Daarnaast claimt de fabrikant dat Bixby zich bewust is van de context in de app en dat hij bovendien ook taken kan uitvoeren als gebruikers de commando's niet helemaal juist uitspreken.

De digitale assistent zal werken op een gedeelte van de apps op de Galaxy S8, zo zegt de fabrikant. Welke dat zijn, heeft Samsung nog niet bekendgemaakt. Op een later moment zal de telefoonmaker een sdk presenteren om ontwikkelaars de gelegenheid te geven Bixby te integreren in apps. Wanneer die sdk komt, is onbekend.

Bixby is een doorontwikkeling van de digitale assistent van Viv Labs, een bedrijf dat door Samsung vorig jaar is overgenomen. De oprichters van Viv Labs kwamen eerder met Siri, dat Apple opkocht en integreerde in zijn apparaten.

Samsung wil Bixby niet alleen in smartphones integreren, maar later ook laten werken met andere apparaten. Omdat de digitale assistent een online dienst is, is een internetverbinding en elektronica om spraakcommando's op te vangen genoeg om Bixby te integreren. Daardoor moeten klanten met airco's of koelkasten van Samsung in de toekomst ook gebruik kunnen maken van Bixby.

Samsung presenteert de Galaxy S8 volgende week, zo heeft de fabrikant bevestigd in de aankondiging van Bixby. Dan zal het vermoedelijk ook laten zien hoe de digitale assistent in de praktijk eruit zal zien; Samsung heeft geen beeldmateriaal vrijgegeven van Bixby.