Franchisenemers hebben zestien eigen winkels van de failliete keten The Phone House overgenomen. Daarmee gaan de winkels als franchiselocaties verder. De mogelijkheid bestaat dat ook andere winkels op deze manier verdergaan.

De curatoren van The Phone House zeggen dat er deze week gesprekken met andere geïnteresseerden plaatsvinden, schrijft Nu.nl. Bij de aanvraag van het faillissement in januari ging het in totaal om 70 eigen winkels, waarvan er 64 open bleven. Daarvan zijn er nu 16 verkocht.

Daarnaast bestaan er nog ongeveer zeventig andere winkels, die niet onder het faillissement vallen. Die zijn samen met de 16 recentelijk aangekochte winkels in handen van in totaal 22 franchisenemers. Het totale aantal franchisewinkels die doorgaan, komt daarmee neer op 86.

Het faillissement van The Phone House had te maken met tegenvallende resultaten. Daarnaast had de keten last van toegenomen concurrentie en zou een aanpassing van de Wet op het financieel toezicht van invloed zijn op de situatie. The Phone House valt samen met Typhone onder eigenaar Relevant Holdings.