Belsimpel heeft Typhone.nl overgenomen. De overname betreft alleen enkele domeinnamen van de webwinkel en het nieuwsbriefbestand. Belsimpel neemt geen personeel over en belooft binnenkort meer duidelijkheid te verschaffen aan klanten van Typhone.

Typhone.nl verwijst inmiddels door naar Belsimpel.nl en een whois-aanvraag bevestigt dat een adres bij Belsimpel de contactpersoon is voor de domeinnaam. De site Telefoonabonnement.nl kwam erachter dat Belsimpel de domeinnaam had overgenomen.

Het Groningse bedrijf bevestigt tegenover Tweakers dat het gaat om een overname van domeinnamen en dus niet van het hele bedrijf. Ook Typhone.de is in bezit gekomen van Belsimpel.

Belsimpel zegt het personeel niet over te hebben genomen en dat het ook geen klantenbestand heeft gekregen. Wel is het nieuwsbriefbestand in handen gekomen van de webwinkel. Wat betreft het klantenbestand meldt Belsimpel dat die op een later moment mogelijk in de verkoop gaat.

Belsimpel verwijst Typhone.nl-klanten die over garantiebewijzen beschikken voor reparatie van telefoons door naar DrMobile.eu. Die partij zou kosteloos ondersteuning bieden bij rechtmatige garantie. "Belsimpel.nl heeft verder geen invloed op dit proces en is niet in het bezit van garantiebewijzen", benadrukt het bedrijf.

Typhone was in handen van The Phone House, dat begin dit jaar zijn faillissement aanvroeg. De keten heeft inmiddels een doorstart gemaakt maar alleen met 91 fysieke winkels, staat op de site. De webwinkel van The Phone House blijft gesloten. De domeinnaam Phonehouse.nl staat inmiddels op naam van het verder niet bekende Unified Retail Services UA.