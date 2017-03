Door Arnoud Wokke, woensdag 15 maart 2017 19:11, 4 reacties • Feedback

Samsung heeft op zijn Italiaanse site de komst bevestigd van een digitale spraakbesturing voor smartphones. De Zuid-Koreaanse fabrikant zal vermoedelijk meer vertellen over de functie tijdens de presentatie van de Galaxy S8 over twee weken.

Samsung spreekt over Bixby in de privacy-sectie van zijn Italiaanse site, meldt het Nederlandse GalaxyClub. De pagina, die op moment van schrijven nog altijd online is, spreekt erover dat in aanvulling op S Voice gebruikers acties op het touchscreen kunnen uitvoeren met behulp van spraakassistent Bixby.

De naam Bixby kwam al eerder naar voren toen die als betaalmethode in Samsung Pay verscheen. Vermoedelijk is de spraakassistent afkomstig van de ontwikkelaars van Viv Labs. Samsung nam dat bedrijf, waarvan de oprichters eerder Apples latere digitale assistent Siri maakten, vorig jaar over.

Samsung kondigde enige tijd geleden een evenement aan voor 29 maart, waarop het vermoedelijk de Galaxy S8 zal aankondigen. Er gaan de afgelopen tijd veel geruchten over de nieuwe telefoon, die onder meer een 18,5:9-scherm zou krijgen. Daarmee zou het na de LG G6 met een 2:1-lcd, de tweede smartphone zijn met een langer scherm. Daardoor past er een groter display in een kleinere behuizing dan met 16:9-schermen mogelijk is.