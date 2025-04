Red Magic brengt eerste monitor uit

ZTE Nubia's gamingmerk Red Magic heeft zijn eerste monitor aangekondigd. Het product heet 4K Gaming Monitor en heeft een 27"-ips-lcd met een verversingssnelheid van 160Hz. De monitor komt vooralsnog niet naar Europa.

Nubia bracht tot nu toe vooral smartphones uit onder de naam Red Magic, maar met de 4K Gaming Monitor stapt het merk nu in een nieuwe markt. Het gaat om een 16:9-scherm van 27" met, zoals de naam al impliceert, 3840x2160 pixels. De maximale geclaimde helderheid is 650 candela per vierkante meter, met pieken naar 1300 candela per vierkante meter. Het scherm kan een miljard kleuren weergeven.

De verversingssnelheid kan wisselen van 48Hz tot 160Hz, zo zegt de fabrikant. De monitor heeft twee HDMI 2.1-poorten, een DisplayPort 1.4-aansluiting, een USB-C-poort die een aangesloten apparaat met 90W kan opladen, twee USB-A-poorten, een USB-B-poort, een headphonejack en een aansluiting voor de adapter. De fabrikant heeft nog geen prijs bekendgemaakt.