Nubia introduceert RedMagic 7-serie met snelladen tot 135W en Snapdragon 8 Gen 1

Nubia heeft zijn RedMagic 7- en RedMagic 7 Pro-smartphones aangekondigd. De RedMagic 7 krijgt een 165Hz-amoledscherm en de Pro-variant ondersteunt 135W-snelladen. De telefoon komt deze maand uit in China en een wereldwijde versie volgt later.

Nubia schrijft in een persbericht dat de RedMagic 7 beschikt over een 6,8"-amoledscherm met een refreshrate van 165Hz, een full-hd+-resolutie en een touch sampling rate van 720Hz. De smartphone wordt daarbij geleverd met een Snapdragon 8 Gen 1-soc van Qualcomm. De telefoon heeft 8 of 12GB Lpddr5-geheugen en maximaal 512GB opslag. De RedMagic 7 heeft verder een 4500mAh-accu die 120W-snelladen ondersteunt. Volgens de fabrikant kan de accu volledig worden opgeladen in 17 minuten.

De telefoon krijgt verder een ingebouwd, actief koelsysteem met een rgb-fan die een maximaal toerental van 20.000rpm kan halen. Daarbij brengt de Chinese fabrikant een koelaccessoire uit, dat ook een ventilator bevat en op de achterkant van de smartphone geplaatst kan worden. De telefoon krijgt verder een USB-C-aansluiting, Wi-Fi 6, schouderknoppen voor gaming, stereoluidsprekers en een 3,5mm-jack voor audio. De achterkant van het toestel bevat een primaire 64-megapixelcamera, een 8-megapixelsensor met ultragroothoeklens en een macrosensor met een resolutie van 2 megapixel. De telefoon wordt geleverd met Android 12.

Een variant met 8GB geheugen en 128GB opslag kost in China 3899 yuan, schrijft ook Gizmochina. Omgerekend en met btw komt dat neer op ongeveer 655 euro. De duurste variant met 512GB opslag en 12GB geheugen kost omgerekend en inclusief btw ongeveer 923 euro. De telefoon komt later pas wereldwijd beschikbaar en Nubia deelt nog geen officiële europrijzen.

RedMagic 7 Pro met losse 'gamingchip'

Nubia introduceert verder een RedMagic 7 Pro, die grote gelijkenissen toont met de 'gewone' RedMagic 7. Wel krijgt het scherm van de telefoon een lagere 120Hz-refreshrate, hoewel de touch sampling rate wordt opgehoogd naar 960Hz. De accu is met 5000mAh groter dan de gewone variant en ondersteunt 135W-snelladen.

De Pro-versie krijgt daarbij een Red Core 1-'gamingchip', die volgens Nubia de schouderknoppen, vibraties, 'gameverlichtingseffecten' en geluidseffecten moeten verbeteren. De fabrikant deelt verder weinig details over deze chip. Verder krijgt de RedMagic 7 Pro een selfiecamera die onder het scherm zit. De telefoon wordt geleverd met Android 12, 12GB, 16GB of 18GB geheugen en maximaal 1TB opslag.

Een Pro-variant met 12GB geheugen en 128GB opslag kost in China 4799 yuan, wat neerkomt op ongeveer 800 euro. Het duurste model met 18GB ram en 1TB opslag kost omgerekend zo'n 1258 euro. Wanneer de telefoons precies beschikbaar komen in Europa en wat ze hier officieel gaan kosten, is nog onbekend.