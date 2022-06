'Europese wetgevers staan op het punt om USB-C voor smartphones te verplichten'

EU-lidstaten en het Europees Parlement komen volgens betrokkenen op 7 juni tot een overeenkomst over de standaardisering van oplaadpoorten voor smartphones, tablets en overige consumentenelektronica. De verplichting van USB-C zou dan definitief doorgevoerd worden.

Vooralsnog zijn EU-lidstaten en het Europese Parlement nog in gesprek over het wetsvoorstel omtrent de verplichting van het gebruik van USB-C voor consumentenelektronica. Op dinsdag 7 juni is er een volgende bijeenkomst waar de knoop volgens bronnen van Reuters doorgehakt wordt. Een van de discussiepunten is vooralsnog de omvang van de wet; naast smartphones en tablets zouden ook laptops onder het wetsvoorstel kunnen vallen.

Als de wet dan inderdaad wordt aangenomen, hebben fabrikanten twee jaar de tijd om het USB-C-oplaadstandaard op te nemen in nieuwe producten. Dit zit er al jaren aan te komen, al bleef een concrete implementatie van de wet tot dusver uit. Bij een recente stemming door een commissie binnen het Europese Parlement werd bijna unaniem besloten dat USB-C het nieuwe consumentenelektronicastandaard moet worden. De anonieme bronnen van Reuters melden dat ook bij de recente vergadering van EU-lidstaten en het Europese Parlement een 'sterke wil is om de zaak af te ronden'.