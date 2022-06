ASUS maakt specificaties ROG Strix SQ7 M.2-ssd bekend

ASUS heeft meer details onthuld over de aankomende ROG Strix SQ7 M.2 2280-ssd met PCIe 4.0-interface. De ssd komt alleen uit in een 1TB-configuratie en is compatibel met pc's en de PlayStation 5. Er is nog niets bekend over de verkoopprijs en releasedatum.

De ROG Strix SQ7 wordt aangedreven door een PS5018-E18-controller van Phison en maakt gebruik van 3D tlc-nand-geheugenchips. De belettering op het nand-geheugen wijst op Micron-chips met 176 lagen. De M.2-ssd heeft een DDR4 dram-buffer en een 'grote slc-cache' maar het bedrijf maakt hierover geen concrete cijfers bekend.

Verder belooft de dochteronderneming van ASUS een sequentiële lees- en schrijfsnelheiden van respectievelijk 7000 en 6000MB/s. Over de iops-prestaties en de levensduur maakt het bedrijf nog niets bekend.

De ASUS ROG Strix SQ7 is de eerste M.2-ssd van het gaminghardwarebedrijf. Voorheen bracht ASUS wel al M.2-behuizing onder het Republic of Gamers-merk uit.