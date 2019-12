Google meldt aan Turkse partners samenwerking bij Android-toestellen te stoppen

Google heeft zijn partners in Turkije laten weten voorlopig niet meer samen te werken aan nieuwe Android-toestellen voor de Turkse markt. De mededeling volgt op een dreigende boete in het land wegens inbreuk op mededingingswetten.

Het stopzetten betreft alleen de samenwerking, meldt Google. Consumenten kunnen Android-toestellen blijven kopen, en diensten en apps blijven gebruiken. "We hebben onze zakelijke partners geïnformeerd dat we niet meer met hen kunnen werken aan nieuwe Android-smartphones die op de Turkse markt uitgebracht worden", is de verklaring die het bedrijf aan Reuters stuurde, nadat Haberturk in het afgelopen weekend over de zaak berichtte.

Onder andere mobiele aanbieders en Turkse makers van smartphones worden door het besluit getroffen. De Turkse mededingingsautoriteit liet op 7 november weten dat contracten tussen Google en die aanbieders ondanks wijzigingen nog niet op orde waren, omdat de telecombedrijven geen aanpassingen wat de zoekmachine betreft mochten doorvoeren. De mededingingsautoriteit had de Android-maker in september gesommeerd binnen zes maanden een eind te maken aan zijn misbruik van marktmacht, anders zou een boete volgen van 93 miljoen lira, omgerekend 14,29 miljoen euro. De zaak was aanhangig gemaakt door de Russische zoekdienst Yandex.

Google meldt met de mededingingsautoriteit samen te blijven werken om een einde te maken aan het dispuut. "Na meer dan drie jaar met de mededingingsautoriteit te hebben samengewerkt, hebben we in augustus na een beslissing van de mededingingsautoriteit enkele wijzigingen aangebracht in de overeenkomsten met onze Android-partners. Deze veranderingen omvatten onder meer het vergroten van de flexibiliteit die wij onze partners bieden om inkomsten genererende applicaties van Google op hun apparaten te installeren. Echter, in november bleek dat de mededingingsautoriteit het niet genoeg vond", staat volgens Haberturk in de verklaring.

Google wijst er in zijn verklaring verder op dat het Android in principe gratis ter beschikking stelt, dat het miljoenen dollars in de ontwikkeling steekt en dat partners zelf applicaties kunnen installeren, naast die van Google. Het bedrijf vroeg verder aan de Turkse handelsminister en het hoofd van de mededingingsautoriteit om de beslissing terug te draaien.