562.000 accounts XKCD-forum liggen op straat na hack

Het phpBB-forum van de webcomic XKCD is gehackt. 562.000 leden zijn daarbij getroffen. Gebruikersnamen, e-mailadressen, ip-adressen en md5-hashed wachtwoorden zijn uitgelekt. Volgens HaveIBeenPwned.com zat 58 procent van de mailadressen al in andere databases.

Het XKCD-forum is daarom offline totdat de omgeving weer veilig gemaakt kan worden. Data-analist Adam Davies leverde de gelekte buit aan HaveIBeenPwned, dat dienst doet als klokkenluider voor dit soort zaken. In een e-mail aan gebruikers meldt XKCD dat updates gepost zullen worden op echochamber.me, maar die site is eveneens down.

Volgens HaveIBeenPwned gebruikt het XKCD-forum de phpBB3-software. Gebruikers worden geadviseerd om eventuele gelijke of soortgelijke wachtwoorden op andere websites direct te wijzigen. Het hergebruiken van wachtwoorden is nooit een goed idee.