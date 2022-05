Ontslag vanwege coronacrisis komt in Nederland bij IT-sector weinig voor

Van alle Nederlandse IT-bedrijven heeft 1,8 procent in de periode tot september werknemers ontslagen vanwege de coronacrisis. In veel andere sectoren is dat percentage hoger. Het gebruik van zzp'ers en uitzendkrachten nam bij 23,4 procent van de IT-bedrijven af.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft op een rij gezet in welke sectoren ondernemers werknemers hebben ontslagen als het gevolg van de coronacrisis. De cijfers tonen aan dat IT'ers in Nederland daar relatief weinig mee te maken hebben. Van de tien uitgelichte sectoren is de IT- en informatiedienstverlening de bedrijfstak met het laagste percentage ontslagen.

Van de ondernemers in de IT- en informatiedienstverlening geeft 1,8 procent aan dat er in de periode tot september ontslagen hebben plaatsgevonden vanwege de coronacrisis. Geen enkele ondernemer uit de sector zegt meer werknemers aangenomen te hebben gedurende die periode. De inzet van zzp'ers, uitzendkrachten en flexibele contracten is bij 23,4 procent van de IT-ondernemers afgenomen. Bij veel andere sectoren is ook dat percentage hoger.

Hoewel de besmettingen met het coronavirus weer toenemen, zijn ondernemers weer wat positiever over de toekomst van hun bedrijf. Volgens het CBS denkt 67,5 procent van de ondernemers in de IT-sector dat hun bedrijf zeker nog langer dan 12 maanden zal voortbestaan. In juni was dat 62,3 procent. Het percentage van IT-ondernemers dat denkt minder dan 12 maanden te kunnen voortbestaan was in september 8,8 procent. In juni was dat nog 16 procent.