Checkra1n brengt jailbreak uit voor Apple Homepod-speaker

Ontwikkelaarsteam Checkra1n heeft een jailbreak uitgebracht voor de Apple HomePod-speaker. Het is voor het eerst dat de slimme speaker van de Amerikaanse fabrikant gekraakt is en de jailbreak moet de deur openen om software te draaien die Apple niet toestaat.

Checkra1n meldt de ondersteuning in de nieuwe versie 0.12.1-beta, waar het in de releasenotes staat. "Gedeeltelijke ondersteuning voor de originele HomePod." Het gaat daarbij dus om de eerste Homepod van enkele jaren geleden, niet de onlangs uitgekomen HomePod mini. Daarbij is nog geen mogelijkheid tot jailbreak.

De gedeeltelijke ondersteuning verwijst ernaar dat het alleen werkt via command-line. Een jailbreak kan het op termijn wellicht mogelijk maken om de HomePod als reguliere bluetoothspeaker te gebruiken of om diensten te gebruiken die Apple niet ondersteunt. Het is onbekend of en wanneer dat gebeurt. De bèta van Checkra1n werkt alleen op macOS en Linux en vooralsnog niet op Windows.