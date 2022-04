Fiberklaar wil in 7 jaar tijd 1,5 miljoen Vlaamse huizen van glasvezel voorzien

Het Vlaamse bedrijf Fiberklaar wil tegen 2028 anderhalf miljoen Vlaamse gezinnen voorzien van een glasvezelaansluiting. De uitbouw van een open fibernetwerk zal nog dit jaar in een aantal steden en gemeenten van start gaan.

Fiberklaar investeert in totaal meer dan 2,5 miljard euro, die moet dienen voor de uitbouw en operationele kosten van het glasvezelnetwerk. Dit netwerk zal open zijn voor alle operatoren en moet er volgens het bedrijf voor zorgen dat Vlaanderen zijn achterstand op het gebied van glasvezelaansluitingen, in vergelijking met andere Europese landen, inhaalt.

De aanleg zal het eerst plaatsvinden in die gemeenten waar de vraag naar een dergelijke aansluiting van de consument het grootst is. Fiberklaar wil in 2021 al in een tiental Vlaamse steden en gemeenten van start gaan, waarvan er drie in de maand april worden bekendgemaakt.

Lokale inwoners van deze steden en gemeenten krijgen voorafgaand aan de aanleg van het glasvezelnetwerk de mogelijkheid om in te tekenen op het aanbod van participerende serviceproviders. Diegenen die dat doen, hoeven geen aansluitingskosten te betalen voor de aansluiting.

Proximus en het Zweedse EQT zijn hoofdaandeelhouders van het bedrijf. Proximus zal vanaf de start van het project diensten aanbieden. In maart vorig jaar kondigde de Belgische telecomoperator aan de uitrol van het Belgische glasvezelnetwerk te willen versnellen. Toen vervroegde Proximus zijn eigen vooropgestelde deadline om in 2030 2,4 miljoen Belgische woningen te voorzien van glasvezelaansluitingen naar 2025 en kondigde het aan dat het op zoek was naar partners, die het uiteindelijk vond in Nederland.