Inlogfunctie DigiD op Nederlandse ID-kaarten veroorzaakt storing in chip

Het activeren van de functie 'Inloggen op DigiD' die de nieuwe Nederlandse identiteitskaart aanbiedt, maakt dat de chip op de kaart in storing komt. Gebruikers die de functie al hebben geactiveerd, dienen een nieuwe kaart aan te vragen.

De storing treft volgens de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Nederlandse identiteitskaarten Model 012 die de overheid tussen 4 januari 2021 en 17 maart 2021 heeft uitgegeven. Als gebruikers de inlogfunctie voor DigiD hebben geactiveerd, werkt de chip op de kaart niet meer goed en kunnen documentscanners deze niet meer correct uitlezen. De overheid heeft na het ontdekken van dit probleem het activeren van de functie voorlopig geblokkeerd.

Wie een dergelijke identiteitskaart in zijn of haar bezit heeft en de inlogfunctie ingeschakeld heeft met de verstrekte pincode, krijgt het advies een nieuwe kaart aan te vragen. Ondanks de storing is de identiteitskaart wel geldig en te gebruiken voor reizen in Europa, maar het kan zijn dat reizigers een foutmelding krijgen bij controle door de douane, als die gebruikmaakt van een documentscanner. Die moet dan overgaan op visuele controle. Ook banken en ziekenhuizen maken gebruik van documentscanners.

De Nederlandse overheid startte in januari met het verstrekken van nieuwe identiteitskaarten met een chip die via nfc verbinding kan maken met de DigiD-app op smartphones. Gebruikers krijgen daarbij een pincode voor inloggen. Inloggen met DigiD via de identiteitskaart geeft toegang tot het beveiligingsniveau 'hoog'. Wanneer de overheid het activeren van de inlogfunctie weer mogelijk maakt is niet bekend.