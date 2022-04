Red Hat pauzeert steun aan FSF vanwege terugkeer Richard Stallman

Red Hat heeft per direct de financiële steun aan de Free Software Foundation stopgezet. De reden ligt bij de terugkeer van Richard Stallman naar het bestuur van de organisatie. Volgens Red Hat moet de FSF fundamentele veranderingen doorvoeren.

Red Hat pauzeert de financiering van de Free Software Foundation en evenementen die die stichting organiseert. Het bedrijf schaart zich daarnaast achter ontwikkelaars uit zijn gemeenschap die niet langer willen deelnemen aan FSF-evenementen. Red Hat was naar eigen zeggen 'ontzet' door de terugkeer van Richard Stallman naar het bestuur van de FSF.

Red Hat was een van de organisaties die in 2019 aandrong op meer diversiteit in het bestuur van de FSF, nadat Stallman vertrok. Volgens Red Hat zijn sindsdien slechts beperkte stappen in die richting gezet en heeft Stallmans terugkeer oude wonden heropend. "De enkele wijzigingen met betrekking tot toezicht en de organisatie die de FSF woensdag aankondigde, zijn te weinig om werkelijk positieve verandering te brengen," aldus het bedrijf. "We geloven dat de FSF fundamentele en blijvende wijzigingen moet doorvoeren om het vertrouwen van de brede gemeenschap rond vrije software te herstellen".

Red Hat voegt zich hiermee bij een grotere groep critici die zich deze week uitsprak tegen de terugkeer van Stallman bij de FSF. Onder hen zijn mensen van de Gnome Foundation, het Open Source Initiative en de Apache Software Foundation. Stallman richtte de Free Software Foundation in 1985 op, maar vertrok in 2019 als voorzitter en bestuurslid na controversiële uitspraken over een slachtoffer van zedendelinquent en kindermisbruiker Jeffrey Epstein in een interne listserv-thread.