Critici willen dat Richard Stallman niet terugkeert bij Free Software Foundation

De omstreden oprichter van de Free Software Foundation keert terug naar de stichting. Stallman vertrok in 2019 na controversiële uitspraken over een van de slachtoffers van Jeffrey Epstein. Er is veel kritiek op zijn terugkeer. Zeker honderd mensen vragen opnieuw om zijn ontslag.

Stallman kondigde zijn terugkeer aan in een videogesprek op Twitter. Daarin zegt hij dat hij opnieuw in het bestuur zit en dat 'niet iedereen blij zal zijn met mijn terugkeer', maar dat hij niet van plan is een tweede keer op te stappen. Zijn terugkeer kan op veel kritiek rekenen. Zeker honderd mensen uit de vrije-softwarecommunity ondertekenden een brief waarin zij vragen om het opnieuw verwijderen van Stallman en het vertrek van het voltallige bestuur van de Free Software Foundation.

In de open brief schrijven critici dat Stalmann een gevaarlijke kracht is in de gemeenschap en dat hij zich heeft laten zien als 'vrouwenhater, validist en transfoob'. De brief is onder andere ondertekend door mensen van de Gnome Foundation, voormalige bestuursleden van de FSF en voormalige voorzitters van het Open Source Initiative en de Apache Software Foundation.

Stalmann richtte de Free Software Foundation in 1985 op. In 2019 vertrok hij bij MIT's Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, en als voorzitter en bestuurslid van de Free Software Foundation na controversiële uitspraken over een slachtoffer van zedendelinquent en kindermisbruiker Jeffrey Epstein. Hij deed die uitspraken in een interne listserv-thread van het computerlab.

Nadat bekend werd dat Epstein donaties had gedaan aan het MIT, ontstond er in een interne mailthread van het computerlab discussie over dat Epsteins betrokkenheid bij MIT onder de mat geveegd was, onder andere door de dan al overleden oud-professor Marvin Minsky, die door een van de slachtoffers beschuldigd is van verkrachting.

Stallman verdedigde in de thread Minsky en stelde dat het minderjarige slachtoffer zich waarschijnlijk vrijwillig aanbood, nadat Epstein haar op had gedragen seks te hebben met Minsky. Toen een student Stallman erop wees dat het slachtoffer mogelijk verkracht was op zeventienjarige leeftijd, zei Stallman: "Het is moreel absurd om verkrachting te definiëren op een manier die afhangt van kleine details, zoals in welk land zij zich bevond en of het slachtoffer achttien jaar of zeventien was."

Delen van de conversatie zijn op Medium gezet door Selam Gano, robotica-technicus bij MIT. In een blog uit 2019 ontkent Stallman dat hij Epstein heeft verdedigd en zegt hij dat er sprake was van een misverstand.