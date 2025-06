Microsoft: Sony houdt komst Call of Duty naar Game Pass 'de komende jaren' tegen

Sony heeft volgens Microsoft een contract met Activision Blizzard dat ervoor zorgt dat Call of Duty 'in de komende jaren' niet naar Game Pass kan komen. Het contract tussen Sony en Activision Blizzard loopt volgens bronnen van Forbes tot in 2024.

De clausule die Sony heeft afgedwongen bij Activision Blizzard, is volgens Forbes te lezen in documenten die Microsoft heeft aangeleverd bij de Britse marktautoriteit CMA naar aanleiding van de geplande overname van Activision Blizzard door Microsoft. De CMA is bezorgd om de overname en vreest dat dit de concurrentie op de gamemarkt zal schaden. Daarom heeft het ook plannen gemaakt om de overname verder te onderzoeken. De Brazilliaanse waakhond CADE heeft de overname wel goedgekeurd, terwijl de Europese Commissie en de FTC de zaak nog aan het onderzoeken zijn.

Volgens Microsoft zijn de zorgen van de Britse marktwaakhond misplaatst. Het bedrijf stelt dat de PlayStation als gameplatform twee keer zo groot is als de Xbox en daarom niet geschaad zal worden door de overname. Volgens Microsoft is de suggestie dat Sony omver zal worden geworpen door het verliezen van toegang tot één gametitel 'ongeloofwaardig'. Microsoft verwijst daarmee naar de Call of Duty-franchise.

Eerder dit jaar stelde Xbox-topman Phil Spencer nog dat hij Call of Duty op de PlayStation wil behouden en dat hij alle overeenkomsten die Sony heeft met Activision Blizzard, wil honoreren. Begin september is gebleken dat Microsoft tijdens onderhandelingen met Sony heeft aangeboden om Call of Duty tot 2027 op de PlayStation te houden. PlayStation-directeur Jim Ryan zegt dat het aanbod op diverse punten 'tekort zou schieten'.

Microsoft kondigde begin 2022 aan Activision Blizzard te willen overnemen voor 68,7 miljard dollar. Als de deal doorgaat, wordt het de grootste overname uit de game-industrie en de duurste acquisitie van Microsoft ooit. Beide bedrijven wachten op goedkeuring van wereldwijde instanties en vermoeden dat de deal in 2023 rond zal zijn.