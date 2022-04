Dit artikel bespreekt de recente blokkade van verschillende torrentsites, de rechtszaak die eraan ten grondslag ligt en wat daarin opvalt.

Een pop-upwaarschuwing op illegale downloadsites om bezoekers te informeren over het bestaan van legale alternatieven. Dat is in 2014 daadwerkelijk een voorstel geweest van een Nederlands Kamerlid, namelijk VVD'er Jeroen van Wijngaarden. Dit plan werd toen door meerdere Kamerleden als onnozel en onverantwoord afgedaan, onder andere omdat illegale websites dit nooit uit eigen beweging zouden plaatsen. Dat betekende dat het vanuit de providers of andere partijen moest komen. Volgens D66-Kamerlid Kees Verhoeven betekende dat dat deep packet inspection toegepast zou moeten worden en code geplaatst moest worden tussen het verkeer van de website naar de gebruiker, met alle gevolgen van dien voor de privacy en de 'authenticiteit van het internetverkeer'.