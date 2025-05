Proximus-ceo Guillaume Boutin wordt ceo bij afdeling Vodafone

Guillaume Boutin, de ceo van de Belgische Proximus Groep, wordt midden mei ceo van Vodafone Investments & Strategy. Hij wordt ook lid van het directiecomité van Vodafone Group. De raad van bestuur van Proximus gaat nu op zoek naar een opvolger.

Guillaume Boutin trad in 2017 toe tot het bedrijf als Chief Consumer Market Officer en is sinds december 2019 ceo van Proximus Groep. Boutin zou volgens Proximus een belangrijke versnelling van de uitrol van fiber en 5G in België in gang hebben gezet. De ceo zou ook geholpen hebben om samenwerkingsakkoorden met sectorgenoten te sluiten en de bedrijfsstrategie van Proximus uit te tekenen. Boutin schrijft dat Proximus 'goed voorbereid' is op de toekomst. Vodafone Investments & Strategy is een afdeling van Vodafone die de investeringen in telecombedrijven, netwerkinfrastructuur en innovatieve technologieën samenbrengt en beheert.