ACM kijkt of energieleveranciers ook na winter energie kunnen blijven leveren

De Autoriteit Consument & Markt gaat dit voorjaar een extra onderzoek uitvoeren om te controleren of energieleveranciers 'ook na de winterperiode kunnen blijven voldoen aan de eisen voor leveringszekerheid'.

De organisatie wil dat alle 57 energieleveranciers die een vergunning hebben om elektriciteit en/of gas te leveren aan consumenten in maart 2022 extra informatie indienen bij de ACM. De extra controle na de wintermaanden komt bovenop de monitoring die de ACM jaarlijks voor de winter uitvoert bij de bedrijven.

Mocht een leverancier in een slechte financiële situatie zitten, dan komt hij onder verscherpt toezicht van de ACM te staan. Daarnaast zijn energieleveranciers verplicht zich bij de toezichthouder te melden als 'hun leveringszekerheid mogelijk in gevaar komt'. Energieleveranciers die er in één keer een grote groep klanten bij hebben gekregen, omdat ze bijvoorbeeld het klantenbestand van een ander bedrijf hebben overgenomen na een faillissement, zullen eveneens extra in de gaten worden gehouden.

Verder meldt de ACM in het afgelopen halfjaar de leveringsvergunning van acht leveranciers te hebben ingetrokken. Bij zes bedrijven was sprake van een faillissement als gevolg van de hoge energieprijzen.