ESA lanceert twee ruimtesondes voor metingen via kunstmatige zonsverduistering

ESA heeft twee ruimtesondes succesvol gelanceerd vanuit India. De beide sondes zijn met één raket gelanceerd. De zogenaamde Proba-3-missie heeft als doel om een kleine zonsverduistering te creëren, waarna er metingen verricht kunnen worden aan de lichtkrans rond de zon.

De raket met de ruimtesondes werd om 11.34 uur Nederlandse tijd gelanceerd vanaf het Satish Dhawan Space Centre in India. Eenmaal in de ruimte worden de twee sondes losgehaald van elkaar, waarna ze perfect synchroon op exact 150 meter van elkaar af gaan vliegen.

De sondes zijn gemaakt om metingen te kunnen doen aan de zogenaamde corona van de zon. Dit is de krans van licht rond de zon, die alleen zichtbaar is als het felle licht van de zon zelf wordt afgeschermd. Volledige zonsverduisteringen komen echter niet heel vaak door en duren slechts een paar minuten. De Proba 3-missie lost dat op door een van de sondes het zonlicht te laten blokkeren voor de andere, waarmee in feite een zonsverduistering veroorzaakt wordt. De andere sonde kan vervolgens metingen doen aan de corona.

Aan het project doen veertien landen mee die lid zijn van de European Space Agency, waaronder België, Portugal en Spanje. De lancering werd in India gedaan omdat de Indiase viertrapsraket het gewicht mee kan nemen tegen een gunstige prijs. De missie duurt in totaal twee jaar. De eerste resultaten worden over vier maanden verwacht.