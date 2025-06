BepiColombo maakt woensdag vierde Mercurius-fly-by ondanks technische problemen

De ruimtesonde BepiColombo maakt op 4 september zijn vierde fly-by langs Mercurius. Deze passage brengt de sonde dichter bij de planeet dan ooit tevoren, tot op slechts 165 kilometer van het oppervlak.

De fly-by is cruciaal voor het afremmen van BepiColombo en het aanpassen van zijn koers richting een toekomstige baan om Mercurius. Eerder dit jaar kampte de sonde met problemen waarbij de elektrische stuwers niet op volle kracht konden werken. Dit heeft geleid tot een aangepaste route en vertraging van de missie. De verwachte aankomst bij Mercurius is nu verschoven naar november 2026, bijna een jaar later dan oorspronkelijk gepland.

Ondanks deze uitdagingen blijven de wetenschappelijke doelstellingen van de missie ongewijzigd, zegt het European Space Agency. Tijdens de fly-by zullen tien van de zestien wetenschappelijke instrumenten data verzamelen. De eerste beelden van de fly-by worden op 5 september verwacht, met mogelijk zicht op de zuidpool van Mercurius.