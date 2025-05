Starlinks Community Gateway-verbinding kost 75.000 dollar per maand per Gbit/s

Starlink deelt details over het Community Gateway-project waarbij gemeenschappen een permanente internetinstallatie kunnen laten bouwen. Starlink vraagt hiervoor per maand ten minste 75.000 dollar per gigabit per seconde en een eenmalige investering van 1,25 miljoen dollar.

Bron: Starlink

Het internetbedrijf bouwde in september de eerste installatie op het eiland Unalaska boven Alaska, al werd toen nog geen informatie gedeeld over de eventuele commerciële uitrol van het concept. Intussen meldt Starlink op zijn website dat afnemers een internetinstallatie kunnen laten bouwen voor het vermelde bedrag, plus een maandelijks 'abonnement' van 75.000 dollar per gigabit per seconde. Het bedrijf belooft maximaal 10Gbit/s symmetrische up- en downloadsnelheden met een latency van minder dan 99ms.

De dienst is voor internetproviders bedoeld die internet willen leveren in afgelegen gebieden. Starlink zegt dat er met een verbinding van 10Gbit/s duizenden mensen voorzien kunnen worden van een internetverbinding. Hierbij verloopt het internetverkeer van een Starlink-gateway via satellieten naar de betreffende Community Gateway-installatie. Een dergelijke installatie wordt door Starlink gebouwd, maar het bedrijf vereist dat klanten 'de ruimte, stroom en sjouwapparatuur' faciliteren.