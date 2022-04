Axiom Space lanceert SpaceX-raket met vier private personen naar ISS

Axiom Space heeft de eerste fase van de bemande ruimtevlucht Ax-1 succesvol afgerond. Het is de eerste missie richting het ISS waarbij alleen private personen vervoerd worden. Om grofweg 17.17 uur Nederlandse tijd begon de daadwerkelijke lancering van de Falcon 9-raket van SpaceX.

Het team bestaat volledig uit private personen; drie burgers en voormalig NASA-astronaut Michael López-Alegría als leider. Hij heeft al vier ruimtevluchten achter de rug en is nu topman bij het Texaanse Axiom Space. De bemanning blijft acht dagen aan boord van het ISS om 'innovatieve research' te doen. De drie private personen hebben naar verluidt ruim 50 miljoen euro moeten betalen om mee te mogen met Ax-1.

Ax-1 is de eerste bemande ruimtevlucht voor het bedrijf. De lancering vond plaats vanaf het NASA Kennedy Space Center in Florida. De ruimtemissie wordt gefaciliteerd door SpaceX. Voor Ax-1 wordt een herbruikbare Falcon 9-raket van SpaceX gebruikt. Deze specifieke stuwraket werd al vier keer eerder gebruikt voor andere missies en dient als de initiële aandrijfkracht voor de Crew Dragon, een module bovenop de raket waar de vier bemanningsleden in zitten.

Grofweg twaalf minuten na de lancering van de Falcon 9 werd het laatste stuk van de stuwraket succesvol losgekoppeld. De stuwraket is ondertussen succesvol geland op het landingsplatform dat ergens in de Atlantische Oceaan drijft. De Crew Dragon met bemanning vliegt momenteel met grofweg 27.000 kilometer per uur door naar het ISS, waar de module uiteindelijk autonoom aan het ruimtestation moet koppelen.