Rogue Legacy 2 komt op 28 april uit voor pc en Xbox-consoles

Rogue Legacy 2 komt op 28 april uit op Steam, de Epic Games Store en de Xbox One- en Xbox Series-consoles. Het spel was twee jaar in Early Access-ontwikkeling, maar komt eind april dus als volledige versie uit.

Ontwikkelaar Cellar Door Games schrijft donderdag in een bericht dat het ontwikkelingsproces is afgerond en dat het spel later deze maand officieel uitkomt. Het vervolg op Rogue Legacy is sinds 2020 te spelen via Early Access op Steam en de Epic Game Store.

Rogue Legacy 2 is iets anders vormgegeven dan zijn voorganger. De game is volgens de ontwikkelaar voorzien van een 2,5d-vormgeving, met 3d-achtige personages en een handgetekende achtergrond, terwijl de oorspronkelijke game een pixelachtigere vormgeving had. Daarnaast bevat deel twee verbeteringen aan het 'Traits'-systeem, nieuwe items en opties om het spel makkelijker te maken.

De originele Rogue Legacy kwam in 2013 uit. Net als de eerste game in de serie is Rogue Legacy 2 volgens de ontwikkelaar een 'roguelite'. Als personages in de game sterven, spelen gamers verder als het kind van dat personage. Iedere 'generatie' heeft unieke eigenschappen, waardoor iedere 'run' anders is. Dit concept wordt in het aankomende deel voortgezet.