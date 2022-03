Eerste hackerspace in Drenthe opent op 2 april zijn deuren

Drentse hackers die hun creativiteit met elektronica, solderen, 3d-printen, lasersnijden, fotografie, robots en andere toepassingen willen botvieren, krijgen vanaf 2 april die kans. Dan opent in Coevorden de eerste hackerspace van die provincie.

Op zaterdag 2 april om de toepasselijke tijd 13:37:42 uur opent wethouder Stegen van de gemeente Coevorden de Hackerspace Drenthe. Die is gevestigd bij het Fablab in de Nieuwe Veste Coevorden.

Geïnteresseerden zijn die dag tussen 12:30 en 17:00 uur welkom om kennis te maken met de mogelijkheden die de ruimte biedt.

"We hebben in het Fablab Coevorden de beschikking over een enorme werkplaats met machines, 3d-printers, lasercutters, waterstraalsnijders, HoloLens-headsets, robots, enzovoorts", aldus tweaker veltnet. Hij vertelt met een klein team al twee jaar bezig te zijn om de hackerspace op te zetten. "Eind maart 2021 zijn we bij de notaris langs geweest om de stichting Hackerspace Drenthe op te richten. Het bestuur bestaat uit vier personen. Toen kwam corona en lag de hele boel stil."

Tweaker veltnet verhuisde drie jaar geleden vanuit Den Haag naar Drenthe. "In Den Haag had ik mijn eigen hackerspace met een paar vrienden: Theo's Mechanische Aap. Daar was ik vrijwel elke avond aanwezig. Na mijn verhuizing kwam ik er al snel achter dat er in mijn dorp Emmer-Compascuum niet veel mensen zijn met wie ik kon praten over geek-zaken. In eerste instantie had ik het plan om in mijn schuur een hackerspace te beginnen. Dat bleek niet zo'n goed idee, want ik heb erg veel meuk en waar laat ik al die spullen dan?"

Uiteindelijk bleken er een man of tien die enthousiast waren om een Drentse hackerspace te starten. Het Fablab in Coevorden onthaalde hen met open armen. "Het Fablab was net bezig om op te starten. Het heeft enorm veel mooie machines, maar mist de techneuten om met al deze machines leuke dingen te doen. Een lasersnijder aansturen is niet zo moeilijk, maar een robot besturen wordt als snel behoorlijk technisch."

De ruimte is tot nu toe voor de tien actieve leden op woensdagavond en zaterdagmiddag open geweest. Met de officiële opening op 2 april hopen ze meer leden aan te trekken en vaker open te kunnen. "We hopen eind van het jaar toch wel minimaal 30 leden te hebben." Tijdens de openingsdag is er onder andere een lezing over computerveiligheid door Jochen den Ouden, een digitale speurtocht door het pand, een dronevliegdemo, escaperoomboxen en een lockpickingdemonstratie. Ook kunnen gebruikers een sleutelhanger snijden met de lasersnijder.

De hackerspace is te vinden in het Fablab Coevorden aan de Van Heekerenlaan 2, met de ingang aan de Graaf van Heiden Reinesteinlaan in Coevorden.