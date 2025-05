Sync for Reddit-maker brengt Sync for Lemmy-client voor Android uit

De maker van de populaire thirdpartyapp Sync for Reddit heeft een nieuwe app gemaakt om Reddit-alternatief Lemmy te gebruiken. Met de app kunnen gebruikers op alle servers van het federated sociale netwerk.

De app heet Sync for Lemmy en staat inmiddels in de Play Store. De app is gemaakt door dezelfde ontwikkelaar als van Sync for Reddit, wat jarenlang een van de populairste thirdpartyclients voor Reddit was, tot Reddit dat niet meer mogelijk maakte. Gebruikers kunnen met de app op verschillende servers waar een Lemmy-instance op draait. Het is mogelijk een eenmalige betaling van 15 euro te doen om de app advertentievrij te gebruiken.

In de privacylabels van de Android-app staat dat de app 'persoonlijke info en Berichten' mogelijk kan delen met derde partijen. Ook kan de app 'financiële info' verzamelen en het is niet mogelijk om vanuit de app data te verwijderen.

Lemmy is een federated alternatief voor Reddit. Gebruikers kunnen community's aanmaken en die ook zelf hosten. Andere gebruikers kunnen die bezoeken vanaf andere servers. Dat is vergelijkbaar met hoe Mastodon werkt. Lemmy kwam op nadat Reddit eerder dit jaar zijn api veranderde waardoor thirdpartyapps niet langer ondersteund zouden worden. Sindsdien zijn er veel Reddit-alternatieven opgekomen, waarvan Lemmy een van de populairste is.