Reddit gaat bekende gebruikers verifiëren met eigen Official-label

Reddit gaat bekende gebruikers verifiëren met een eigen label. Het Official-label wordt toegepast op accounts van bijvoorbeeld bedrijven of artiesten, die Reddit vooral vroeger vaak gebruikten voor promotiedoeleinden.

Reddit begint eerst met een test met een dergelijk label. Er komt dan in de officiële app en op de website een label met 'Official' achter een accountnaam te staan. Dat wordt op Reddit weergegeven als een flair, en staat dus ook bij posts en comments.

Het gaat vooralsnog om een test met 'een kleine groep profielen van organisaties waar we al een bestaande relatie mee hebben', zegt Reddit. Dat zijn er minder dan honderd. Reddit werkt ook samen met een groep moderatoren om te kijken hoe zij het label ontvangen. Het is niet bekend hoe gebruikers worden geverifieerd.

Reddit zegt met het label authenticiteit te willen opbouwen voor bekende gebruikers. Het label is vergelijkbaar met hoe veel andere sociale media bekende personen verifiëren. Twitter deed dat vroeger met het blauwe vinkje, voordat dat door het betaalde Blue-abonnement werd vervangen. Facebook en Instagram doen hetzelfde. Een verificatielabel is van toepassing op accounts die niet willen worden nagebootst. Dat zijn bijvoorbeeld bekende personen, bedrijven of individuele personen met een bepaalde reputatie zoals journalisten.

Reddit stond met name een paar jaar geleden bekend als platform dat goed was voor promotiedoelen, bijvoorbeeld voor films. Hoofdrolspelers daarvan deden dan een Ask Me Anything op het platform. Vanaf 2015 daalde de interesse daarin, met name vanwege ophef op de /r/IAmA-subreddit toen een populaire werknemer werd ontslagen. De laatste jaren verschijnen er steeds meer grote en spraakmakende ama's op het platform. Het Official-label kan worden gezien als een poging om het platform weer aantrekkelijker te maken voor bekende personen.