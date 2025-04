Reddit krijgt nieuwe zoekfuncties, waaronder optie om op media te zoeken in app

Reddit heeft enkele nieuwe zoekfuncties voor zijn app en mobiele browserversie aangekondigd. Zo komt er in de app een 'Media'-tab waarmee gebruikers naar losse afbeeldingen kunnen zoeken. Via de mobiele webversie moet zoeken sneller verlopen.

Naast 'Posts', 'Reacties', 'Communities' en 'Gebruikers' is er ook een 'Media'-kopje aan de zoekfunctie van de Reddit-app toegevoegd, laat het socialemediaplatform in een blogpost weten. Ook binnen subreddits is het nu mogelijk om, naast posts en reacties, op afbeeldingen, gifs en video's te zoeken. Deze functie is vooralsnog enkel beschikbaar via de iOS- en Android-apps, al zegt een woordvoerder van Reddit tegen The Verge dat deze later ook aan de webversie toegevoegd wordt.

Verder belooft Reddit dat zoeken voor gebruikers die niet zijn ingelogd en gebruikmaken van de mobiele versie van de dienst, makkelijker is gemaakt. Zo zijn er voor deze groep meer filteropties beschikbaar en kunnen ze specifiek op reacties of posts zoeken. Ook moet het zoeken via de mobiele browser 'tot 85 procent' sneller verlopen, zo claimt de dienst. Daarnaast zijn de spamfilters van de zoekresultaten nu verbeterd, belooft het bedrijf.

Tot slot moeten de zoekresultaten, van zowel media, posts als reacties, nu compatibel zijn met schermlezers. Reddit stelt dat voor 'alle elementen' op deze pagina's 'labels, eigenschappen, waardes en statussen' worden toegevoegd, zodat gebruikers met behulp van text-to-speech beter de app moeten kunnen bedienen. Daarmee moet de app voor blinde en slechtziende gebruikers toegankelijker worden. Eerder had deze groep kritiek geuit op de api-aanpassingen van het platform, omdat ze bang waren dat toegankelijkheidsapps en -tools hierdoor niet langer in de lucht gehouden kunnen worden. Dat was wel noodzakelijk, stelden deze gebruikers, omdat de officiële Reddit-app een slechte ervaring zou bieden voor blinden en slechtzienden.