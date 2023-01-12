Zweeds mijnbedrijf vindt zeldzame aardmetalen bij stad die verplaatst zal worden

Het Zweedse mijnbedrijf LKAB heeft een grote voorraad zeldzame aardmetalen gevonden nabij een huidige mijn bij de stad Kiruna in het noorden van Zweden. Europa is nu afhankelijk van China voor zeldzame aardmetalen, die belangrijk zijn voor accu's en zonnepanelen.

Het gaat minimaal om een miljoen ton erts, zegt LKAB. De zeldzame aardmetalen kunnen een deel van de vraag opvangen bij Europese fabricage van onder meer accu's voor elektrische auto's en zonnepanelen, die nodig zijn voor verduurzaming in de komende decennia.

Het zal nog minstens tien tot vijftien jaar duren voor een mijnbedrijf de zeldzame aardmetalen kan delven en verkopen, schat LKAB in. De komende jaren zijn eerst nodig voor onderzoek naar de vondst en hoe groot de voorraad in de grond precies is. Ook is het mijnen van de zeldzame aardmetalen een complex proces, zo zegt LKAB.

LKAB vond de voorraad vlak ten noorden van Kiruna, een stad waar al 130 jaar mijnbouw is. Dat is ten zuiden van de stad. Omdat de grootschalige mijnbouw gebouwen in de stad ondergraaft, besliste de gemeenteraad al meer dan tien jaar geleden om de stad met 17.000 inwoners te verplaatsen. Het centrum moet over tien jaar drie kilometer naar het oosten komen te liggen.