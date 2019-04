Windows 10 versie 1903 en ontwikkeltools verschijnen op ontwikkelaarsnetwerk MS

De Windows 10 May 2019 Update, ook wel bekend als versie 1903, is te vinden op het MSDN, het Microsoft Developer Network. Dat is een maand eerder gebeurd dan het Redmondse bedrijf zei van plan te zijn. Ook Windows 10 Server versie 1903 is beschikbaar op het MSDN.

Microsoft-deskundige Mary Jo Foley schrijft op ZDNet dat de zet opvallend is: het bedrijf stelde eerder deze maand nog dat de update pas achterin de maand mei beschikbaar zou zijn voor grote en zakelijke klanten. Gelijktijdig daarmee komt een nieuwe grote Windows Update normaal gesproken op het MSDN, maar Microsoft breekt nu met die traditie. Foley tekent aan dat Redmond daarmee het developer-kanaal van zijn distributie nu dan ook daadwerkelijk inzet als zodanig.

Ontwikkelaars kunnen voor omgerekend 40 euro per maand een abonnement nemen op het ontwikkelplatform van Microsoft, wat ze ook toegang verleent tot het Microsoft Developer Network. Windows 10 versie 1903 is ook beschikbaar voor testers in de Release Preview Ring van het Windows Insider-programma, sinds 8 april. Gebruikers die via die weg de update willen binnenhalen, kunnen zich inschrijven voor het programma.