China belooft aanzienlijk meer chips af te nemen van Amerikaanse bedrijven

China stelt de VS voor om over een periode van zes jaar voor tweehonderd miljard dollar aan halfgeleiderproducten af te nemen. Het land hoopt met de afname van chips de kou uit de lucht van de handelsoorlog te halen.

Het voorstel betekent een vervijfvoudiging van de huidige export van halfgeleiderproducten van de VS aan China. Wel is onderdeel van de plannen van China dat de VS assemblagelijnen van Amerikaanse bedrijven voor chipproductie verplaatst van andere lagelonenlanden zoals Mexico en Maleisië naar China.

De voorstellen zijn deze week gedaan tijdens onderhandelingen tussen China en de VS, schrijft Market Watch op basis van een artikel in de WSJ. De Verenigde Staten klagen al jaren dat China technologie van Amerikaanse bedrijven steelt en zijn eigen techsector op tal van wijzen bevoordeelt ten opzichte van VS-bedrijven.

Onder president Trump is de druk op China om zijn praktijken te wijzigen toegenomen. China hoopt nu met zijn voorstellen verdere escalatie van de handelsoorlog tussen de bedrijven te voorkomen. Naast een groei van de export van chips gaan de plannen over Chinese beloftes om meer landbouw- en energieproducten van de VS af te nemen.