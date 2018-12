VS klaagt twee Chinezen aan voor staatshacken

Het ministerie van Justitie van de Verenigde Staten heeft twee Chinezen ervan beschuldigd dat ze als onderdeel van de APT10-groep jarenlang illegale hackaanvallen uitvoerden. Volgens Chinese staatsmedia doet de VS hetzelfde.

Een van de beschuldigden zou onder de aliassen VNX, Alayos en Godkiller hebben geopereerd. De ander zou de nickname Atreexp hebben gebruikt. De twee worden verdacht van computerinbraken, fraude en identiteitsdiefstal. Ze zouden de delicten in de periode 2006 tot en met 2018 hebben gepleegd, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Volgens de VS maken de twee deel uit van de groepering Advanced Persistent Threat 10 en werkten ze voor het bedrijf Huaying Haitai Science and Technology Development Company, maar handelden ze in opdracht van de Chinese staat. Ze zouden onder andere hebben bijgedragen aan pogingen informatie over de luchtvaart, schepen, satellieten, telecommunicatie en processors te bemachtigen, niet alleen in de VS maar in een dozijn landen.

De VS heeft in de afgelopen jaren meerdere keren Chinezen aangeklaagd voor onder andere economische spionage via ict-aanvallen. Dit keer schaart het Verenigd Koninkrijk zich naast de VS. Het VK beschuldigt China ervan de afspraak te schenden die in 2015 is gemaakt in de G20 om onderling geen ict-aanvallen uit te voeren voor economisch gewin.

De Chinese krant Global Times, eigendom van staatsuitgever People's Daily, schrijft in een reactie dat China ook veelvuldig aangevallen wordt op politiek, economisch, militair en wetenschappelijk gebied. "Volgens publieke informatie, heeft de Equation Group, een hackgroepering onder de NSA, al sinds 2000 belangrijke doelen op het wereldwijde internet binnengedrongen", stelt de krant verder.