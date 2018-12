QNAP introduceert platte 'NASbook' met plek voor vier ssd's

QNAP heeft de TBS-453DX aangekondigd, een platte nas waar het bedrijf onder de naam NASbook naar refereert. De fabrikant heeft de compacte nas ontworpen voor kleine werkruimtes en mobiele werkers. Ook introduceert het bedrijf de passief gekoelde HS-453DX.

De TBS-453DX heeft afmetingen van 25x230x165mm en plek voor vier m2 2280-ssd's, maar niet voor hdd's. De processor is een Intel Celeron J4105. De fabrikant meldt dat de nas 'fluisterstil' is maar niet of de nas passief gekoeld wordt. Het model heeft een 10Gbit/s- en een gigabitethernetpoort. Ook zijn er hdmi 2.0 en drie usb 3.0- en vier usb 2.0-aansluitingen, alle van type-a. QNAP brengt 4GB- en 8GB-versies van de HS-453DX uit.

QNAP maakt ook de HS-453DX beschikbaar. Bij deze nas meldt het bedrijf wel dat deze passief gekoeld is. De processor is ook bij dit systeem de Intel Celeron J4105, maar er is plek voor twee m2-ssd's en twee 3,5"- of 2,5"-hdd's. De HS-453DX heeft naast vier type-a-usb-poorten ook een type-c-variant en er is hdmi 2.0 en 1.4b. De afmetingen zijn 42,8x404x220mm en ook dit systeem komt in een 4GB- en 8GB-uitvoering.