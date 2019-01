T-Mobile heeft landelijke storing op mobiel netwerk - update

T-Mobile kampt met een landelijke storing op het mobiele netwerk. Daardoor kunnen veel klanten geen gebruik maken van bellen, sms'en mobiel internetten. T-Mobile zegt al te weten wat de oorzaak is.

T-Mobile zegt op het eigen forum dat het 'met man en macht' zoekt naar een oplossing. De provider zegt de oorzaak te weten, maar zegt niet wat die oorzaak is. Klanten klagen dat ze geen netwerkverbinding meer hebben en dus niet meer gebruik kunnen maken van hun telefoon op het mobiele netwerk.

Het lijkt te gaan om een grote storing, want website AlleStoringen registreerde in het afgelopen half uur meer dan tienduizend meldingen van klanten. T-Mobile was telefonisch niet direct bereikbaar voor een toelichting.

Update, 15:07: Veel tweakers melden dat de netwerkverbinding bij hen weer is hersteld. T-Mobile adviseert om de telefoon even op vliegtuigstand te zetten en dan weer uit vliegtuigstand te halen, waardoor het toestel zich opnieuw aanmeldt bij het netwerk.