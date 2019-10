T-Mobile had storing op mobiel netwerk door hardwarefout - update

T-Mobile heeft een storing op zijn mobiele netwerk, dat bevestigt de provider. Met name klanten in het Zuiden en Oosten van Nederland lijken daar last van te hebben. Klanten melden dat ze helemaal geen verbinding krijgen.

T-Mobile bevestigt op Twitter en op zijn forum dat er meldingen binnenkomen van klanten die geen verbinding kunnen maken. De provider zegt 'met man en macht' op zoek te zijn naar de oorzaak en de oplossing.

De meldingen begonnen rond tien uur donderdagochtend. Op AlleStoringen zijn sinds die tijd duizenden meldingen gemaakt. Meldingen komen vooral uit Limburg en omgeving. Ook op het forum van Tweakers maken T-Mobile-klanten melding van de storing.

Update, 12:01: T-Mobile laat aan Tweakers weten dat de storing is opgelost. De oorzaak zat volgens de woordvoerder in een hardwarefout. Daardoor waren er met name problemen in Brabant en Limburg. De titel van het artikel is aangepast.