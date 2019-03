Oud-ceo Kaz Hirai verlaat Sony. Hij was in het afgelopen jaar onderdeel van de raad van bestuur, maar heeft besloten ook die functie neer te leggen. Hij heeft bij zijn vertrek in juni bijna 35 jaar voor het Japanse bedrijf gewerkt.

Op verzoek van de huidige directeur Kenishido Yoshida blijft Hirai beschikbaar voor advies, maar dat gebeurt niet langer in een officiële functie, zegt Sony. Hirai droeg in april vorig jaar het stokje over aan Yoshida, nadat hij zes jaar lang directeur van het bedrijf was geweest.

Hirai zegt dat zijn taak in de raad van bestuur erop zit. "Ik had de kans om een soepele overgang mogelijk te maken en om Sony's management te steunen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen op één lijn zit onder het leiderschap van Yoshida en daarom heb ik besloten om weg te gaan bij Sony, dat 35 jaar lang onderdeel van mijn leven is geweest." Voordat hij ceo werd, was Hirai onder meer werkzaam bij de gameafdeling van Sony.