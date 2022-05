GCHQ vindt dat Huawei veiligheidsproblemen in netwerken VK onvoldoende aanpakt

De cyberdivisie van de Britse inlichtingendienst ziet onvoldoende inspanningen van Huawei om veiligheidsproblemen bij telecomnetwerken in het VK adequaat aan te pakken. In 2019 werd er een ernstige kwetsbaarheid aangetroffen, die werd verholpen voordat deze uitgebuit kon worden.

Huawei heeft wel wat verbetering laten zien bij zijn veiligheidsbeleid, maar niet voldoende en er is geen vertrouwen dat dit structureel is. Dat is de uitkomst van bevindingen van het National Cyber Security Centre van de GCHQ, de Britse inlichtingendienst. De Britse toezichthouder heeft een rapport over de uitkomsten uitgebracht, schrijft de BBC.

De conclusie van de toezichthouder is dat er 'slechts beperkte zekerheid te geven is dat alle risico's voor de Britse nationale veiligheid op de lange termijn kunnen worden ingeperkt'. Begin vorig jaar kwam de Britse overheid ook al tot de conclusie dat Huawei weinig voortgang boekte bij het aanpakken van veiligheidsproblemen. Het NCSC denkt niet dat de kwetsbaarheden die aangetroffen zijn verband houden met inmenging van de Chinese staat.

Een van de vorig jaar aangetroffen kwetsbaarheden blijkt van 'nationaal belang' geweest te zijn. Er moesten buitengewone maatregelen genomen worden om het probleem te verhelpen, maar dit zou wel gelukt zijn voordat misbruik zich kon voordoen, zo is de verwachting. De GCHQ heeft ook significant meer kwetsbaarheden in 2019 aangetroffen dan in 2018, maar dit zou vooral komen om het doorlichten efficiënter verliep.

Huawei reageert tegen de BBC met de opmerking dat het rapport aantoont dat het open en transparant opereert. De softwarecapaciteiten van Huawei zijn nog beperkt, geeft het bedrijf zelf toe, maar worden naar eigen zeggen steeds beter.

De overheid van het VK wil Huawei vanwege veiligheidsoverwegingen tegen 2027 uit zijn 5g-netwerken geweerd hebben. Dat betekent niet dat er helemaal geen rol meer is voor Huawei als leverancier van netwerkapparaten in het land: bij oudere telefonienetwerken en vast internet mag Huawei-apparatuur gebruikt blijven worden.