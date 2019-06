Microsoft geeft Windows 10 met Linux-kernel in WSL-subsysteem vrij

Microsoft heeft een nieuwe testversie van Windows 10 vrijgegeven en in deze versie zit Windows Subsystem for Linux 2. In tegenstelling tot het eerste Linux-subsysteem is een Linux-kernel nu geïntegreerd.

Windows 10 Insider Preview met buildversie 18917 is verschenen voor testgebruikers in de Fast Ring. Het gaat om een 20H1-versie, de Windows-update die volgend jaar moet verschijnen, al kunnen onderdelen ervan in de release van eind dit jaar terugkomen.

De nieuwe build bevat WSL 2, een nieuwe Linux-implementatie op basis van Linux-kernelversie 4.19 in een virtuele machine. WSL 1 betrof een set componenten die het draaien van Linux ELF64-binaries Windows mogelijk maakte zonder dat daar een Linux-kernel aan te pas kwam. WSL 2 biedt door de gewijzigde architectuur onder andere snellere prestaties van het bestandssysteem en de i/o en ook is volledige ondersteuning voor system calls aanwezig zodat onder andere Docker-applicaties te draaien zijn.

Microsoft kondigde de komst van WSL 2 tijdens zijn Build-conferentie aan en geeft inmiddels meer details over hoe WSL 2 te gebruiken is. Het bedrijf streeft naar een vergelijkbare werking voor de gebruiker als WSL 1 en onder andere de netwerkondersteuning moet nog geoptimaliseerd worden. Overigens heeft Microsoft geen plannen WSL 1 uit Windows te halen en blijven de subsystemen naast elkaar aanwezig.

Verder is nieuw in buildversie 18917 dat gebruikers preciezer kunnen instellen hoeveel bandbreedte Windows- en app-updates mogen innemen. Ook is Windows Ink Workspace sterk vereenvoudigd maar met toegang tot de Whitespace-app.